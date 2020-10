Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Mattarella: “Ridurre diseguaglianze sempre più inaccettabili e onerose”. Ipotesi lockdown o coprifuoco in Italia – LIVE (Di sabato 24 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.40 – Palestre, cinema e teatri, Governo al lavoro per il nuovo dpcm Giuseppe Conte17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore Coronavirus12.30 – Mattarella: “Ridurre diseguaglianze sempre più inaccettabili e onerose” 11.50 – Coronavirus, l’allarme di Confesercenti: si arriverà alla chiusura di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 24 ottobre 2020) Allarmein, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 17.40 – Palestre, cinema e teatri, Governo al lavoro per il nuovo dpcm Giuseppe Conte17.30 –in, il24 ore12.30 –: “Ridurrepiùe onerose” 11.50 –, l’allarme di Confesercenti: si arriverà alla chiusura di ...

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Corriere : In Italia 19.644 nuovi casi in 24 ore, i morti sono 151 - RadioTadino : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino del 24 ottobre: 19.644 nuovi casi su 177.669 tamponi - cocchi2a : RT @ElioLannutti: In Italia 19.644 nuovi casi in 24 ore. In crescita il numero dei morti: 151 -