Coronavirus, i nuovi contagi sono 19.644. I morti sono 151 in un giorno (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – Sono 19.644 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 177.669 tamponi effettuati. Ieri erano stati 19.143 con 182.032 tamponi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.151 MORTI DA IERI, 37.210 DA INIZIO PANDEMIA Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – Sono 19.644 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 177.669 tamponi effettuati. Ieri erano stati 19.143 con 182.032 tamponi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute.151 MORTI DA IERI, 37.210 DA INIZIO PANDEMIA

