Coronavirus, guerriglia anti-lockdown a Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Notte, nella prima del coprifuoco, di guerriglia urbana anti-lockdown a Napoli: fumogeni, cassonetti incendiati e pietre contro le forze dell'ordine A Napoli centinaia di persone hanno protestato contro il coprifuoco e la prospettiva del lockdown. La prima notte di coprifuoco si è trasformata in violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Slogan contro il Presidente … L'articolo Curiosauro.

