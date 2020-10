Coronavirus, Gallera: “In Lombardia quasi 5.000 casi, abbiamo numero ampissimo di tamponi” (Di sabato 24 ottobre 2020) “abbiamo 4.959 positivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia, 197 ricoverati e 213 in terapia intensiva. I numeri sono ampi: calano i ricoverati, crescono le terapie intensive. Noi abbiamo un numero ampissimo di tamponi, siamo quasi a 33mila oggi”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Tgcom24.L'articolo Coronavirus, Gallera: “In Lombardia quasi 5.000 casi, abbiamo numero ampissimo di tamponi” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) “4.959 positivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia, 197 ricoverati e 213 in terapia intensiva. I numeri sono ampi: calano i ricoverati, crescono le terapie intensive. Noiundi tamponi, siamoa 33mila oggi”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione, Giulio, a Tgcom24.L'articolo: “In5.000di tamponi” MeteoWeb.

