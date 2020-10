Coronavirus | fra maggio e giugno vaccino per tutti

Leggi su dire

(Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – “Possiamo ipotizzare una disponibilità di dosi per tutti per giugno 2021”. Così a The Breakfast Club, su Radio Capital, Piero di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, l’azienda che insieme alla Oxford University sta mettendo a punto il vaccino anticovid.