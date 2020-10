Coronavirus: eseguiti 177.669 tamponi ed individuati 19.644 nuovi contagi. Da ieri altre 151 vittime (Di sabato 24 ottobre 2020) Altra tornata di tamponi e, purtroppo, ancora più nuovi contagi nel Paese. Dunque, a fronte dei 177.669 test eseguiti nelle ultime 24 ore, sono stati ben 19.644 i nuovi casi censiti. Ripetiamo, nella sventura c’è però da dire che la maggior parte sono asintomatici o ‘soltanto positivi’. Per quel che nello specifico riguarda le regioni maggiormente colpite dal maggior numero di nuovi casi, come sempre svetta prima la Lombardia (4.956), quindi il Veneto (1.729), poi la Campania (1.718), il Lazio (1.687), il Piemonte (1.548) ed anche la Toscana (1.526). Sul fronte delle vittime, spiega il ministero della Salute, sale anche il numero dei decessi: 151 da ieri, che portano così il totale dei morti a ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 ottobre 2020) Altra tornata die, purtroppo, ancora piùnel Paese. Dunque, a fronte dei 177.669 testnelle ultime 24 ore, sono stati ben 19.644 icasi censiti. Ripetiamo, nella sventura c’è però da dire che la maggior parte sono asintomatici o ‘soltanto positivi’. Per quel che nello specifico riguarda le regioni maggiormente colpite dal maggior numero dicasi, come sempre svetta prima la Lombardia (4.956), quindi il Veneto (1.729), poi la Campania (1.718), il Lazio (1.687), il Piemonte (1.548) ed anche la Toscana (1.526). Sul fronte delle, spiega il ministero della Salute, sale anche il numero dei decessi: 151 da, che portano così il totale dei morti a ...

