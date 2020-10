Coronavirus | ecco come difendersi Le dieci regole per non ammalarsi

Leggi su howtodofor

(Di sabato 24 ottobre 2020) Le 10 domande più ricorrenti sui comportamenti da tenere per stare lontani dal. Il Tempo ha deciso di porle direttamente agli esperti: oggi risponde il dottor Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia. 1) Mascherine quali usare e in quali situazioni?«Quelle chirurgiche vanno bene, però a condizione che siano indossate da tutti, altrimenti la protezione per se stessi non è garantita. Però se tutti assicurano questa protezione unilaterale può bastare, in caso contrario bisogna attenersi al distanziamento, che in questa fase andrebbe in ogni caso osservato nelle nostre relazioni sociali». (Continua..) 2) Quali proteggono dal virus altrui e quali fanno solo barriera per gli altri dal tuo eventuale virus? «Le mascherine Ffp2 risultano protettive sia per ...