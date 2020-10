Coronavirus e crisi delle imprese, il governo studia l’anticipo degli aiuti economici (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel nuovo dl anti-Covid sarà rifinanziata la cassa integrazione e dovrebbero essere inseriti i ristori per i settori più colpiti in attesa del fondo ad hoc da 4 miliardi previsto nella legge di bilancio Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 24 ottobre 2020) Nel nuovo dl anti-Covid sarà rifinanziata la cassa integrazione e dovrebbero essere inseriti i ristori per i settori più colpiti in attesa del fondo ad hoc da 4 miliardi previsto nella legge di bilancio

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Unità di crisi del Lazio avvia il reclutamento straordinario dei medici in pensione: servono anestes… - Agenzia_Ansa : #Mattarella: ' La crisi è molto dura, servono politiche condivise. Affrontare pandemia e ridurre disuguaglianze ina… - M5S_Europa : Al @Europarl_IT il @Mov5Stelle è sempre stato coerente sul #Mes. Fin da principio abbiamo sostenuto la sua dannosit… - EmmeReports : Settore intrattenimento in Piazza. Con un altro lockdown: 'Game Over' - Gesuiti : RT @vaticannews_it: #23ottobre Come affermato da #PapaFrancesco la crisi globale chiede un ripensamento dei parametri della convivenza uman… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus crisi Visco: crisi coronavirus senza precedenti, farà vittime anche tra le banche Il Sole 24 ORE Covid: Piemonte, 12 decessi e 1548 contagi nelle ultime 24 ore

Torino, 24 ott 18:20 - (Agenzia Nova) - Dodici decessi e 1548 contagi: questi i dati registrati oggi in Piemonte su persone positive al Covid-19. Li ha comunicati nel pomeriggio l’Unità di Crisi della ...

Covid: Piemonte, altri 107 guariti, 1187 negativi al primo tampone

Torino, 23 ott 17:24 - (Agenzia Nova) - E' salito a 29.815, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal Covid-19. Sono 107 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità ...

Torino, 24 ott 18:20 - (Agenzia Nova) - Dodici decessi e 1548 contagi: questi i dati registrati oggi in Piemonte su persone positive al Covid-19. Li ha comunicati nel pomeriggio l’Unità di Crisi della ...Torino, 23 ott 17:24 - (Agenzia Nova) - E' salito a 29.815, in Piemonte, il numero di pazienti virologicamente guariti dal Covid-19. Sono 107 in più di ieri. Questo il dato comunicato oggi dall’Unità ...