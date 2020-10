Coronavirus, è caos sul nuovo Dpcm: stasera nessuna conferenza stampa di Conte (Di sabato 24 ottobre 2020) nessuna conferenza stampa del Premier Conte questa sera. Il presidente del Consiglio ed i capidelegazione della maggioranza sono tornati a riunirsi nuovamente dopo l’incontro di questo pomeriggio. La riunione è stata interrotta per avere confronti con le Regioni e per verificare i profili economici del nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus. Dopo che sono state esposte le nuove norme restrittive del nuovo Dpcm, le Regioni hanno mostrato alcune perplessità, i governatori hanno invece dubbi sulla chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie alle 18 e sulla chiusura degli impianti sciistici, chiedendo al Premier di sottoporre a tampone solo chi presenta sintomi e ai conviventi di chi ha contratto il ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020)del Premierquesta sera. Il presidente del Consiglio ed i capidelegazione della maggioranza sono tornati a riunirsi nuovamente dopo l’incontro di questo pomeriggio. La riunione è stata interrotta per avere confronti con le Regioni e per verificare i profili economici delper l’emergenza. Dopo che sono state esposte le nuove norme restrittive del, le Regioni hanno mostrato alcune perplessità, i governatori hanno invece dubbi sulla chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie alle 18 e sulla chiusura degli impianti sciistici, chiedendo al Premier di sottoporre a tampone solo chi presenta sintomi e ai conviventi di chi ha contratto il ...

Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… - riktroiani : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… - AngelaBoffa69_ : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caos CORONAVIRUS, CAOS DATI. I NUMERI TRA REGIONE (41 POSITIVI) E SINDACI (11 POSITIVI) NON COMBACIANO TeleIschia Tutte le disposizioni, in attesa di un nuovo DPCM

Durante la penultima settimana di ottobre, diverse Regioni, in modo scoordinato e un po’ caotico, hanno emanato vari provvedimenti per contrastare il Covid. Dalla Lombardia e la guerra alla movida, al ...

A Cecina il richiamo all’ordine è col megafono: «È utile, ma che inquietudine...» - Video

CECINA. «Aiutateci a far rispettare queste semplici precauzioni, è l’unico modo per contenere e rallentare la pandemia. Attenzione, indicazioni importanti». Un altoparlante montato su un furgone trasm ...

Durante la penultima settimana di ottobre, diverse Regioni, in modo scoordinato e un po’ caotico, hanno emanato vari provvedimenti per contrastare il Covid. Dalla Lombardia e la guerra alla movida, al ...CECINA. «Aiutateci a far rispettare queste semplici precauzioni, è l’unico modo per contenere e rallentare la pandemia. Attenzione, indicazioni importanti». Un altoparlante montato su un furgone trasm ...