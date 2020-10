Coronavirus, “così si spiegano i dati”: un solo evento “ha cambiato tutto, ha coinvolto tutta l’Italia amplificando i contagi” (Di sabato 24 ottobre 2020) “La riapertura delle scuole ha messo il turbo alla pandemia, stiamo correndo troppi rischi“: è quanto scrive in un intervento sul Corriere della Sera il fisico Roberto Battiston. “L’aumento dei contagiati ha iniziato dai primi di ottobre una crescita esponenziale. Fino al trenta settembre l’andamento nazionale ha seguito un ritmo che si stava assestando ad un valore molto più basso della prima ondata dell’epidemia. Le terapie intensive e gli ospedali non erano in sofferenza. Dal primo ottobre è però iniziata, in modo netto, una crescita esponenziale che non si è più fermata raggiungendo in tre settimane valori molto più alti della prima ondata, superando oggi i 19.000 nuovi casi di contagi al giorno e portando alla saturazione delle terapie intensive. Nessun sistema sanitario può resistere ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) “La riapertura delle scuole ha messo il turbo alla pandemia, stiamo correndo troppi rischi“: è quanto scrive in un intervento sul Corriere della Sera il fisico Roberto Battiston. “L’aumento dei contagiati ha iniziato dai primi di ottobre una crescita esponenziale. Fino al trenta settembre l’andamento nazionale ha seguito un ritmo che si stava assestando ad un valore molto più basso della prima ondata dell’epidemia. Le terapie intensive e gli ospedali non erano in sofferenza. Dal primo ottobre è però iniziata, in modo netto, una crescita esponenziale che non si è più fermata raggiungendo in tre settimane valori molto più alti della prima ondata, superando oggi i 19.000 nuovi casi di contagi al giorno e portando alla saturazione delle terapie intensive. Nessun sistema sanitario può resistere ...

