Coronavirus, contagi in aumento: rischio coprifuoco, possibile nuova stretta del governo (Di sabato 24 ottobre 2020) E il presidente del Consiglio, scrivono sabato i giornali nazionali, si sarebbe convinto a varare un nuovo Dpcm con il coprifuoco in tutta Italia Leggi su ravennatoday (Di sabato 24 ottobre 2020) E il presidente del Consiglio, scrivono sabato i giornali nazionali, si sarebbe convinto a varare un nuovo Dpcm con ilin tutta Italia

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 19.143 nuovi contagi (con oltre 182mila tamponi) e altri 91 morti - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia record di nuovi contagi:?19.143 con 182.032 tamponi, 91 vittime… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Preoccupato per aumento contagi, siamo ancora dentro la pandemia. Va scongiurato un lockdown g… - infoitinterno : Coronavirus Lazio, oggi 24 ottobre: 1687 positivi e 9 morti, 1058 contagi a Roma - infoitinterno : Bollettino coronavirus: in Lombardia altri 5mila contagi, 51 morti e aumento di ricoveri -