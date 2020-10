Coronavirus: Confcommercio, con più chiusure rischio caduta pil oltre al 10% (Di sabato 24 ottobre 2020) Coronavirus: Confcommercio, con più chiusure rischio caduta pil oltre al 10% su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020), con piùpilal 10% su Notizie.it.

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Con più chiusure per rispondere all'emergenza coronavirus si rischia "una caduta del Pil per l’anno in corso ben superiore al 10%, la cessazione dell’attività di decine di ...

Ristoratori e pubblici esercizi in piazza anche a Trento

Anche l’associazione dei Ristoratori del Trentino e l’associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino, aderenti a Confcommercio Trentino, scenderanno in piazza mercoledì 28 ottobre per ricordare il lo ...

