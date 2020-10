Coronavirus, condannati 2 arrestati per scontri a Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Napoli (ITALPRESS) – Sono stati processati per direttissima e condannati i due 32enni, con precedenti per reati di droga, arrestati dalla Digos con l’accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza durante gli scontri di ieri sera a Napoli. Per uno dei due la condanna è stata a 1 anno e 8 mesi, per l’altro a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Sono stati processati per direttissima ei due 32enni, con precedenti per reati di droga,dalla Digos con l’accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza durante glidi ieri sera a. Per uno dei due la condanna è stata a 1 anno e 8 mesi, per l’altro a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Scontri Napoli: la politica si sveglia adesso, ma la DIA aveva lanciato l'allarme mesi fa

Per uno dei due la condanna è stata a un anno e 8 mesi ... L'allarme per possibili rivolte dovute al disagio sociale per le restrizioni da Covid 19 e interessi della criminalita' organizzata era stato ...

