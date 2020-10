Coronavirus: bozza Dpcm, stop impianti sciistici (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Non solo palestre, piscine e centri benessere. Nella bozza del Dpcm a cui lavora il governo con le nuove misure anti-Covid, è contenuto lo stop anche agli impianti sciistici, che al momento potrebbero restare in stand-by. "Sono sospese le attività di palestre, piscine, impianti nei comprensori sciistici - si legge infatti nel testo - centri natatori, centri benessere, centri termali". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Non solo palestre, piscine e centri benessere. Nelladela cui lavora il governo con le nuove misure anti-Covid, è contenuto loanche agli, che al momento potrebbero restare in stand-by. "Sono sospese le attività di palestre, piscine,nei comprensori- si legge infatti nel testo - centri natatori, centri benessere, centri termali".

