Coronavirus | Bergamo | 506 persone controllate da carabinieri | tre le sanzioni

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - I carabinieri del Comando provinciale di Bergamo, nel corso dei servizi di controllo effettuati ieri notte su tutto il territorio provinciale, mirati in particolare a verificare il rispetto della normativa anticovid, hanno controllato 506 persone controllate, di cui 62 tra la mezzanotte e le 5, 173 tra le ore 18 e le 24. Sono tre quelle sanzionate perché circolavano in violazione delle recenti disposizioni e due quelle denunciate per altri reati, quali spaccio e furto. Complessivamente sono 37 gli esercizi commerciali controllati, nessuna sanzione elevata. In particolare i carabinieri della Compagnia di Bergamo, supportati dalle unità cinofile di Orio al Serio, hanno concentrato i controlli nei pressi della stazione ferroviaria e di viale ...

Bergamo, solo la pandemia ferma il turismo

di Francesca Magni Dopo un 2019 da record, con 2,5 milioni di visitatori, a giugno 2020 il turismo a Bergamo sembra far sperare in una lenta ripresa, dopo l’impatto del Covid-19. "Registriamo un ...

