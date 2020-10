Coronavirus, Belgio: “Nuovo record di casi, oltre 15mila in un giorno” (Di sabato 24 ottobre 2020) Il Belgio ha registrato un nuovo record di 15.432 contagi da Coronavirus nella sola giornata di martedì. Lo ha reso noto oggi l’Istituto di Sanità Pubblica Sciensano. Il record precedente era stato toccato domenica, con 12.969 casi. La media giornaliera dei casi è di 11.201, registrati nel periodo compreso tra il 14 e il 20 ottobre, ovvero il 56% in più della settimana precedente, stando ai dati di Sciensano. Dall’inizio della pandemia un totale di 287.700 persone ha contratto il virus. I ricoveri ospedalieri hanno raggiunto una media giornaliera di 399, con un incremento del 93%. Attualmente, 4.061 persone sono ricoverate per Covid-19 (+ 11%), di cui 632 in terapia intensiva (+ 10%). Il numero complessivo dei decessi è di 10.658. La ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Ilha registrato un nuovodi 15.432 contagi danella sola giornata di martedì. Lo ha reso noto oggi l’Istituto di Sanità Pubblica Sciensano. Ilprecedente era stato toccato domenica, con 12.969. La media giornaliera deiè di 11.201, registrati nel periodo compreso tra il 14 e il 20 ottobre, ovvero il 56% in più della settimana precedente, stando ai dati di Sciensano. Dall’inizio della pandemia un totale di 287.700 persone ha contratto il virus. I ricoveri ospedalieri hanno raggiunto una media giornaliera di 399, con un incremento del 93%. Attualmente, 4.061 persone sono ricoverate per Covid-19 (+ 11%), di cui 632 in terapia intensiva (+ 10%). Il numero complessivo dei decessi è di 10.658. La ...

