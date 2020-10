**Coronavirus: avanti Conte-capidelegazione, lite su palestre e braccio di ferro su cene fuori** (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - E' braccio di ferro sul Dpcm con le nuove misure per contrastare la seconda ondata del Covid-19. La riunione tra il premier Conte e i capidelegazione, sospesa e poi ripresa in serata, va avanti ormai da ore, mentre si discute ancora sulla chiusura anticipata dei ristoranti, fissata alle 18 nelle bozze circolate nel pomeriggio. Dubbi delle Regioni, che per il mondo della ristorazione chiedono di fermare le lancette alle 23 e di non chiudere la domenica, e del Cts, che teme che anticipando la chiusura alle 18 proliferino le cene in casa. Al tavolo ancora si discute, con il rischio che la chiusura alle 18, ipotesi circolata per l'intero pomeriggio, venga sbianchettata dal testo. "E' tutto ancora in via di definizione", ammette uno dei presenti alla riunione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - E'disul Dpcm con le nuove misure per contrastare la seconda ondata del Covid-19. La riunione tra il premiere i, sospesa e poi ripresa in serata, vaormai da ore, mentre si discute ancora sulla chiusura anticipata dei ristoranti, fissata alle 18 nelle bozze circolate nel pomeriggio. Dubbi delle Regioni, che per il mondo della ristorazione chiedono di fermare le lancette alle 23 e di non chiudere la domenica, e del Cts, che teme che anticipando la chiusura alle 18 proliferino lein casa. Al tavolo ancora si discute, con il rischio che la chiusura alle 18, ipotesi circolata per l'intero pomeriggio, venga sbianchettata dal testo. "E' tutto ancora in via di definizione", ammette uno dei presenti alla riunione. ...

"Il concorso sulla scuola - rivela una fonte presente al tavolo della riunione tra Conte e la maggioranza sul Dpcm - andrà avanti, questa è una certezza".

In questo momento il coronavirus "sta andando avanti abbastanza al galoppo ma siamo ancora sotto il 35-40% del livello di saturazione. Questo però vuole dire che siamo a rischio perché se è vero che ...

