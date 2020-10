Coronavirus, attesa domani l’ordinanza per il lockdown in Campania (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ attesa per domani la nuova ordinanza della Regione Campania con il lockdown, le piu’ stringenti norme annunciate dal governatore Vincenzo De Luca per la lotta all’epidemia nella regione. Il governatore con il suo staff e in piena cooperazione con l’Unita’ di Crisi regionale sta preparando le misure ma attende anche il Dpcm che sara’ pubblicato stasera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per analizzare i provvedimenti nazionali e adattare gli ulteriori provvedimenti per la Campania. L’orientamento di un nuovo lockdown, riferiscono fonti della Regione Campania, deve pero’ essere supportato prima di tutto da un piano socioeconomico nazionale. La Campania ha infatti gia’ investito un ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) E’perla nuova ordinanza della Regionecon il, le piu’ stringenti norme annunciate dal governatore Vincenzo De Luca per la lotta all’epidemia nella regione. Il governatore con il suo staff e in piena cooperazione con l’Unita’ di Crisi regionale sta preparando le misure ma attende anche il Dpcm che sara’ pubblicato stasera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per analizzare i provvedimenti nazionali e adattare gli ulteriori provvedimenti per la. L’orientamento di un nuovo, riferiscono fonti della Regione, deve pero’ essere supportato prima di tutto da un piano socioeconomico nazionale. Laha infatti gia’ investito un ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attesa Covid Italia, allarme pronto soccorso: «Sono al collasso, malati in attesa fino a 5 giorni». Toscana, stop parenti in ospedale Il Messaggero Busto-Firenze non si gioca per un caso di Covid

Nell'impossibilità di effettuare i tamponi la gara è stata rinviata a data da destinarsi FIRENZE- Ancora una partita posticipata per un caso di Covid-19. Ad essere coinvolta ... positività nel gruppo ...

Coronavirus, il Ministro Speranza convoca CTS: nuove misure entro la serata. Ultime notizie

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news in diretta dal mondo di oggi, sabato 24 ottobre. Prosegue l’aumento dei contagi in Italia dove nell’ultimo bollettino sono stati registrat ...

