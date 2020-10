Coronavirus | Arcuri | “Al momento non preoccupa la situazione terapie intensive”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Massima disponibilità se servono materiali di ogni tipo; su attrezzature di TI tutte le regioni hanno mandato riscontro su dotazione ventilatori; al13% di saturazione delle TI,non; quasi 1450 altri ventilatori pronti a essere trasferiti ma valutiamo anche l’andamento della curva epidemiologica, la produzione continua con capacità di averne un migliaio al mese e con l’incremento che stanno avendo gli ingressi in TI arriveremo alla soglia del 30% non in tempi brevissimi”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario straordinario all’emergenza, Domenico, nel corso dell’incontro con il governo e le regioni sulle nuove misure per arginare il.L'articolo, ...