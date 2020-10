Coronavirus: anche oggi più di 19mila nuovi casi, ma con 151 morti (Di sabato 24 ottobre 2020) Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge una curva epidemica ancora in crescita in Italia: oggi sono stati rilevati 19.644 nuovi casi, ieri 19.143,, a fronte di 177.669 tamponi, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 ottobre 2020) Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute emerge una curva epidemica ancora in crescita in Italia:sono stati rilevati 19.644, ieri 19.143,, a fronte di 177.669 tamponi, ...

borghi_claudio : Oh vedete che non dicevo una cosa campata per aria... anche qui, quanto fiato sprecato, quanta mistificazione del p… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SESSO A RISCHIO ANCHE NELLE COPPIE. IL VIROLOGO PREGLIASCO CONSIGLIA ASTINENZA O FAI-DA-TE. - Agenzia_Ansa : La mappa delle chiusure nelle Regioni, anche la #Calabria verso il #coprifuoco #ANSA #covid #coronavirus - reese_86 : Chiudono anche gli impianti sciistici, vero? Perché le immagini che arrivano da #Cortina fanno vomitare chiunque in… - simcopter : RT @Tg3web: In Polonia, anche il presidente Duda è positivo al coronavirus, e ci si avvia al lockdown nazionale. Proteste contro la sentenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, coprifuoco anche in Sicilia e nuove restrizioni in Toscana: tutte le misure regione per regione Il Fatto Quotidiano Festa di matrimonio, 11 contagiati, c'è anche lo sposo. Scuola, 9 classi in quarantena

TREVISO - Undici persone presenti ad una festa di matrimonio nel Trevigiano sono risultate positive al Covid-19 e, fra esse, c'è anche lo sposo. L'episodio si è ...

Coronavirus: bozza Dpcm, stop impianti sciistici

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Non solo palestre, piscine e centri benessere. Nella bozza del Dpcm a cui lavora il governo con le nuove misure ...

