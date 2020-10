Coronavirus: Agenzie Scommesse, nuovo Dpcm? ‘chiusura inappropriata, siamo discriminati’ (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Ritengo che se fosse confermata la decisione di sospendere le attività di sale giochi, sale Scommesse e sale bingo e casinò sarebbe inappropriata. Nel nostro settore non ci sono stati casi e sono state attuate tutte le norme anticontagio previste dai precedenti Dpcm ma anche previsti dal regolatore Adm”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Maurizio Ughi, il presidente Obiettivo 2016 – Associazione Agenzie di Scommesse commentando la bozza del Dpcm che prevede la chiusura di queste attività. Con il precedente lockdown “lo Stato ha perso 4,5 miliardi di euro” di mancate entrate. Con un nuovo stop fino alla fine dell’anno “rischia di perdere altri 3-3,5 ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) – “Ritengo che se fosse confermata la decisione di sospendere le attività di sale giochi, salee sale bingo e casinò sarebbe. Nel nostro settore non ci sono stati casi e sono state attuate tutte le norme anticontagio previste dai precedentima anche previsti dal regolatore Adm”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Maurizio Ughi, il presidente Obiettivo 2016 – Associazionedicommentando la bozza delche prevede la chiusura di queste attività. Con il precedente lockdown “lo Stato ha perso 4,5 miliardi di euro” di mancate entrate. Con unstop fino alla fine dell’anno “rischia di perdere altri 3-3,5 ...

(Adnkronos) - Quindi, aggiunge Ughi, "rischiamo di essere due volte discriminati. Non possiamo aprire fino alle 18 come altri locali e se il Governo dovesse continuare ad andare avanti con questa foll ...

Covid, diretta mondo: Spagna verso nuovo stato di allarme, a Bruxelles coprifuoco anticipato alle 22: vietato il "dolcetto o scherzetto"

Covid, diretta dal mondo. Il nuovo giorno di battaglia contro il coronavirus si apre con l'allarmante record della Germania in cui il virus ha provocato 10.003 decessi. Gli ultimi ...

