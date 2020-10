Coronavirus, a Napoli continua la protesta contro il coprifuoco: scontri con le forze dell’ordine – Il video (Di sabato 24 ottobre 2020) continuano gli scontri a Napoli dopo la stretta voluta dal governatore della Regione Vincenzo De Luca per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Il malcontento tra i cittadini è alto. continua la protesta e quindi la tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Le immagini mostrano momenti di tensione in piazza dei Martiri, davanti a Palazzo Partanna. Già ieri, 23 ottobre, circa un migliaio di persone sceso per le strade della città nella prima serata di coprifuoco alle 23. La nottata si è conclusa, dopo gli scontri con la polizia, con due 32enni arrestati e processati per direttissima con l’accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza. Oggi, 24 ottobre, i piani dei ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020)no glidopo la stretta voluta dal governatore della Regione Vincenzo De Luca per contenere la diffusione del contagio da. Il malcontento tra i cittadini è alto.lae quindi la tensione tra manifestanti edell’ordine. Le immagini mostrano momenti di tensione in piazza dei Martiri, davanti a Palazzo Partanna. Già ieri, 23 ottobre, circa un migliaio di persone sceso per le strade della città nella prima serata dialle 23. La nottata si è conclusa, dopo glicon la polizia, con due 32enni arrestati e processati per direttissima con l’accusa di violenze, danneggiamenti e resistenza. Oggi, 24 ottobre, i piani dei ...

