Coronavirus | 70 contagiati a Lucera Tutolo | ' Numero destinato a salire | evitate situazioni pericolose per la vostra salute'

(Di sabato 24 ottobre 2020), si aggrava la situazione dei contagi a. 'A oggi sono 70 i, ma è unche tiene conto solo dei risultati ufficiali ed èa crescere in maniera esponenziale',...

repubblica : Il medico: 'A Torino sempre più bambini e neonati contagiati' - Agenzia_Italia : 'Il 95% dei contagiati è asintomatico, basta con l'isteria' dice il virologo Palù - rtl1025 : ?? Impennata dei nuovi casi di positività al #coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri… - VivMilano : RT @ultimoranet: ?? Coronavirus, 19.644 contagiati, 151 morti e 2309 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Bollettino completo su https://… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, cala il numero di nuovi contagiati ma otto decessi negli ultimi tre giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagiati

La Regione corre al riparo per frenare i focolai del virus soprattutto nelle residenze per anziani. Nel mirino palestre, piscine ed eventi ...Ancora una giornata, la quarta consecutiva, in cui si superano i precedenti picchi. Dall'inizio della pandemia eseguiti 504.257 tamponi. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Ric ...