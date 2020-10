Coronavirus | 19 644 casi | superati i 500mila contagi dall' inizio della pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Sono 19.644 i nuovidi Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 504.509. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministeroSalute. Aumentano rispetto a ieri i decessi: sono 151. 2309 le persone guarite. Oltre 177mila i tamponi.Ieri erano stati registrati 19143e 91 decessi.I dati delle regioniA Tgcom24 l’assessore alla SanitàLombardia, Giulio Gallera, ha indicato i dati di oggi: “Abbiamo 4.959 positivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia, 197 ricoverati e 213 in terapia intensiva. I numeri sono ampi: calano i ricoverati, crescono le terapie intensive. Noi abbiamo un numero ampissimo di tamponi, siamo quasi a 33mila ...