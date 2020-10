Coronavirus, 1.526 nuovi casi e 11 i decessi. Sono 87 i pazienti in terapia intensiva (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco il bollettino della Regione Toscana di sabato 24 ottobte. Il 17,2% delle persone testate in 24 ore è risultato positivo. Attualmente Sono contagiati in 15.688 Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 24 ottobre 2020) Ecco il bollettino della Regione Toscana di sabato 24 ottobte. Il 17,2% delle persone testate in 24 ore è risultato positivo. Attualmentecontagiati in 15.688

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.526 i nuovi casi, più 5,5%, età media 44 anni. Ci sono stati anche 11 decessi: si tratta di 8 uomini e 3 donne, età media di 86,6 anni, morti 4 a Firenze, 1 a Massa ...

Covid19, altri 190 casi in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore

Il trend in crescita non si arresta. Nelle ultime 24 ore sono stati tracciati altri 190 casi di coronavirus in provincia di Lucca, mentre la Toscana segna il suo record con 1.526 nuovi casi, mai così ...

Il trend in crescita non si arresta. Nelle ultime 24 ore sono stati tracciati altri 190 casi di coronavirus in provincia di Lucca, mentre la Toscana segna il suo record con 1.526 nuovi casi, mai così ...