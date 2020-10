Corini | le parole del tecnico alla vigilia del Cosenza

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ildei salentini Eugenionel pomeriggio ha tenuto la consueta conferenza stampa della viglia. Il Lecce domani affronterà fuori casa ildi Occhiuzzi. La gara si disputerà alle ore 15.00 presso lo stadio San Vito-Gigi Marulla. Ledi“Dobbiamo segnare di più, ne abbiamo le potenzialità. Abbiamo margini di crescita importanti, la qualità della squadra mi fa pensare che possiamo migliorare dal punto di vista della realizzazione”. Sul modulo della squadra “Siamo una squadra in costruzione. Siamo partiti con una idea di gioco e l’abbiamo modificata per le caratteristiche della squadra che abbiamo allestito, ora abbiamo tracciato una strada precisa. La prima gara vera, dove avevo più ...

