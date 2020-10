Coprifuoco Sicilia, ordinanza Musumeci: vietato circolare dalle 23 alle 5 e stop lezioni in classe alle superiori (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo Lombardia, Campania e Lazio (e l'annuncio dell'imminente provvedimento in Sardegna) anche in Sicilia arriva il Coprifuoco. Lo prevede la nuova ordinanza deI presidente della Regione... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo Lombardia, Campania e Lazio (e l'annuncio dell'imminente provvedimento in Sardegna) anche inarriva il. Lo prevede la nuovadeI presidente della Regione...

