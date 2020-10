Coprifuoco, gli scontri a Napoli sono un atto camorristico (Di sabato 24 ottobre 2020) A Napoli rancore sociale e mire criminali hanno trovato combustibile e spazio per ingaggiare un corpo a corpo con le istituzioni, che ora devono reggere l'onda d'urto e mettere in sicurezza la democrazia. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Arancore sociale e mire criminali hanno trovato combustibile e spazio per ingaggiare un corpo a corpo con le istituzioni, che ora devono reggere l'onda d'urto e mettere in sicurezza la democrazia. su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : L'Europa raggiunge gli 8 milioni di casi. Il #Covid-19 travolge la Francia, 41mila casi in 24 ore. #Coprifuoco ad… - Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO Coprifuoco? Troppa voglia di coprire gli errori e i ritardi de… - NicolaPorro : Potevamo fare 400 mila ?????????????? al giorno per tenere sotto controllo il virus. Abbiamo preferito lasciarlo dilagare… - enzomazza : In Grecia i fasci di Alba dorata li hanno messi in galera, qui che si fa ? Roma: Forza Nuova sfila in poche decin… - MondoAnalogico : Se le uniche soluzioni alla #SecondaOndata per il governo sono #lockdown e #coprifuoco il risultato sarà distrugger… -