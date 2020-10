"Coprifuoco". Coronavirus, l'emergenza contagi ormai dilaga: chiude anche la Sicilia (Di sabato 24 ottobre 2020) anche la Sicilia opta per il Coprifuoco. E' pronta l'ordinanza del governatore Nello Musumeci, che prevede la sospensione delle lezioni a scuola, la riduzione dei posti nei mezzi pubblici e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. Le misure saranno valide su tutto il territorio regionale. Ad annunciarlo - con una nota - è stato lo stesso presidente della Sicilia, che ha già condiviso il provvedimento con il ministro della Salute Roberto Speranza. L'obiettivo è sempre uno: contrastare la diffusione del Coronavirus. Come consigliato dal Comitato tecnico scientifico regionale, saranno sospese le lezioni in presenza alle superiori e sarà quindi avviata la didattica a distanza. Il confronto tra Musumeci e Cts va ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020)laopta per il. E' pronta l'ordinanza del governatore Nello Musumeci, che prevede la sospensione delle lezioni a scuola, la riduzione dei posti nei mezzi pubblici e il divieto di circolazione con ogni mezzo dalle ore 23 alle 5 del giorno successivo. Le misure saranno valide su tutto il territorio regionale. Ad annunciarlo - con una nota - è stato lo stesso presidente della, che ha già condiviso il provvedimento con il ministro della Salute Roberto Speranza. L'obiettivo è sempre uno: contrastare la diffusione del. Come consigliato dal Comitato tecnico scientifico regionale, saranno sospese le lezioni in presenza alle superiori e sarà quindi avviata la didattica a distanza. Il confronto tra Musumeci e Cts va ...

petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ieri la prima notte di coprifuoco a #Milano: città deserta e presidiata dalle forze dell'ordine -… - Adnkronos : #Scontri #Napoli, #Annunziata a #demagistris in tv: 'Perché non va lì?' - unoscribacchino : “Da Comune e Regione un immobilismo lungo sette mesi, mentre i contagi da coronavirus continuano a salire”. Senza… - PalermoToday : Coronavirus, nuova ordinanza di Musumeci: scatta il coprifuoco dalle 23 -