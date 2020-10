Convocati Lazio Bologna | Inzaghi rinuncia a Milinkovic-Savic

(Di sabato 24 ottobre 2020) Laha diramato la lista deiper la sfida contro il: assenti Lulic, Radu, Strakosha Pereira eLaha diramato la lista deiper la sfida contro il, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Assenti Lulic, Radu, Strakosha Pereira e. Portieri: Alia, Reina.Difensori: Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Vavro.Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Escalante, Fares, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su Calcionews24.com

