Contro Alemanno sentenza politica È tempo di fare luce sulla ingiustizia a senso unico

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si è detto già tuttobis che ha confermato la condanna per corruzione di Gianni. Merito soprattutto del Riformista, che ha illuminato come meglio non avrebbe potuto le incongruenze di un verdetto a dir poco sorprendente, per non dire addirittura sconcertante. Ci limiteremo pertanto a ribadire che l’ex-sindaco di Roma è un corrotto senza corruttori. Una enormità per un reato a concorso necessario, dove uno lancia l’amo e l’altro afferra l’esca. Qui, però, il primo manca perché nel parallelo processo di Mafia Capitale, di cui quello diè uno stralcio, la Cassazione ha derubricato in traffico di influenza il titolo di reato contestato ai coimputati dell’ex-ministro. Cioè nonostante, ...