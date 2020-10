Conte: “Il cantiere della nuova Italia è aperto, per non lasciare indietro nessuno” (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – “Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz’altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato alla Cna in occasione dell’assemblea annuale della confederazione.CANTIERE NUOVA ITALIA APERTO, NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – “Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro complesso possono senz’altro migliorare le loro performance, in particolare nella capacità di aiutare rapidamente e concretamente le imprese creando un contesto favorevole agli investimenti”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato alla Cna in occasione dell’assemblea annuale della confederazione.CANTIERE NUOVA ITALIA APERTO, NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

