Conte firma il Dpcm: chiusura bar e ristoranti dalle 18. Scuola, alle superiori Dad almeno al 75%. Stop a cinema, piscine e palestre (Di sabato 24 ottobre 2020) Le nuove misure entrano in vigore dal 26 ottobre e restano in vigore fino al 24 novembre. Riammessi i concorsi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Le nuove misure entrano in vigore dal 26 ottobre e restano in vigore fino al 24 novembre. Riammessi i concorsi

rtl1025 : ?? Il premier #Conte firma il nuovo #Dpcm: le misure in vigore per un mese. Stop a #bar e #ristoranti alle 18 ma ape… - Adnkronos : Nuovo #dpcm, firma domani e slitta conferenza #Conte - RaiNews : E' stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazion… - cdaria1 : RT @Gianmar26145917: #Conte firma il #Dpcm #COVID, bar e ristoranti chiusi alle 18 ma aperti la domenica...Ecco tutte le restrizioni! Per c… - Maxsanti8 : Conte firma il Dpcm: chiusura bar e ristoranti dalle 18. Scuola, alle superiori Dad almeno al 75%. Stop a cinema, p… -