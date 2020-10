Conte agli artigiani: “Se non proteggiamo la salute, non proteggiamo l’economia. Prossime settimane saranno complesse” (Di sabato 24 ottobre 2020) “I mesi passati hanno costituito una prova difficile, per la comunità e per l’economia. A causa del ritmo del contagio anche questi giorni e le Prossime settimane si preannunciano complesse, non potremo abbassare la guardia, perché se non proteggiamo la salute dei cittadini non proteggiamo l’economia“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un videomessaggio inviato all’assemblea della Cna L'articolo Conte agli artigiani: “Se non proteggiamo la salute, non proteggiamo l’economia. Prossime settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “I mesi passati hanno costituito una prova difficile, per la comunità e per l’economia. A causa del ritmo del contagio anche questi giorni e lesi preannunciano complesse, non potremo abbassare la guardia, perché se nonladei cittadini nonl’economia“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppein un videomessaggio inviato all’assemblea della Cna L'articolo: “Se nonla, nonl’economia....

