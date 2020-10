Contagi nelle scuole, nella lista anche la materna Ente Morale' di Castano (Di sabato 24 ottobre 2020) La positività al Covid di una persona adulta che opera all'interno della materna "Ente Morale" di via Diaz ha consigliato la scuola e il Comune di Castano a decretare la preventiva chiusura della ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 ottobre 2020) La positività al Covid di una persona adulta che opera all'interno della" di via Diaz ha consigliato la scuola e il Comune dia decretare la preventiva chiusura della ...

sole24ore : Covid-19, servono i dati sui contagi nelle scuole per evitare di chiuderle - TgrRai : #Coronavirus, @GIMBE: 'Peggiorano tutti gli indicatori, raddoppiano contagi e decessi e il tracciamento è fallito.… - rtl1025 : ?? Continuano a salire i contagi per #Covid in Italia: nelle ultime 24 ore è di 19.143, individuati con 182.032 tamp… - scheerenberger : RT @RaiNews: Sono 42.148.875 i casi accertati di #coronavirus a livello globale dall'inizio della pandemia, con un aumento giornaliero di 4… - LaLuvi2 : Cervelli volatili: l'anchor Sky che ha lo stesso parrucchiere dei Brutos ha appena detto 'guardate che bella', rife… -