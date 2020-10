Conferenza stampa Conte: le parole del presidente del Consiglio (Di sabato 24 ottobre 2020) Conferenza stampa Conte sul nuovo Dpcm: appuntamento alle 20.20. Le dichiarazioni del Premier È prevista per questa sera alle ore 20.20 la Conferenza stampa di Giuseppe Conte con cui il premier illustrerà le misure inserite nell’ultimo Dpcm per Contenere l’epidemia che nelle ultime 24 ore ha portato a un aumento di 19.644 nuovi contagi e a 151 morti. Il premier annuncerà provvedimenti che porteranno tra le altre cose alla chiusura di palestre, cinema e piscine, allo stop ai ristoranti e ai bar dopo le 18, e al divieto di feste, al chiuso o all’aperto. Aggiornamenti a partire dalle 20.20 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020)sul nuovo Dpcm: appuntamento alle 20.20. Le dichiarazioni del Premier È prevista per questa sera alle ore 20.20 ladi Giuseppecon cui il premier illustrerà le misure inserite nell’ultimo Dpcm pernere l’epidemia che nelle ultime 24 ore ha portato a un aumento di 19.644 nuovi contagi e a 151 morti. Il premier annuncerà provvedimenti che porteranno tra le altre cose alla chiusura di palestre, cinema e piscine, allo stop ai ristoranti e ai bar dopo le 18, e al divieto di feste, al chiuso o all’aperto. Aggiornamenti a partire dalle 20.20 Leggi su Calcionews24.com

