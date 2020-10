Confcommercio | Russo | violenti nemici degli imprenditori e della città

BoriManuela : @Alberto77159496 @FmMosca Chiedilo a Pasquale Russo della Confcommercio della Campania che ti saprà dare una rispos… -

Ultime Notizie dalla rete : Confcommercio Russo

Il Denaro

È corsa alla pasta made in Italy che utilizza solo grano nazionale con gli acquisti che sono cresciuti in valore del 29% nel 2020 ...NAPOLI – Il sistema delle imprese aderente a Confcommercio non si riconosce in queste forme di protesta. Le scene di violenza, le manifestazioni fuori controllo di ieri nulla hanno a che vedere con la ...