Confcommercio Campania: "I violenti sono nemici degli imprenditori e della città"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – All'indomani delle proteste che hanno scosso la città di Napoli e il paese intero, si sono susseguiti i commenti di sdegno e condanna tanto da parte delle istituzioni quanto dalla società civile. Ad aggiungersi alle condanne c'è Confcommercio Campania che, tramite Pasquale Russo, Direttore Generale, Carla della Corte, Presidente Napoli, Lucio Sindaco, Presidente Caserta e Giuseppe Gagliano, Presidente Salerno, ha stigmatizzato gli atti di guerriglia e violenza che hanno tenuto sotto scacco la città nella nottata di ieri. "Le scene di violenza, le manifestazioni fuori controllo di ieri nulla hanno a che vedere con la legittima protesta dei commercianti e degli imprenditori e, pertanto, devono essere ...

