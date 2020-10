Comunicazione esiti negativi dei tamponi COVID tramite SMS o recall automatico (Di sabato 24 ottobre 2020) Per ottimizzare i processi di gestione degli screening per COVID e di Comunicazione ai cittadini, è al via nella Regione FVG il servizio di trasmissione degli esiti negativi dei tamponi tramite il sistematelefonico mobile o fisso.E’ previsto che ogni giorno vengano inviati a tutte le persone con un esito negativo del tampone o un SMS, se è confermata la validità di un numero di telefono cellulare, o una chiamata automatica sul telefono fisso. In quest’ultimo caso, se non ci dovesse essere una risposta, sono previste fino a tre chiamate in orari diversi e in giornate diverse provenienti dal numero telefonico 040/0647840.Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana ed è stato realizzato su richiesta delle Aziende sanitarie, con il ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 ottobre 2020) Per ottimizzare i processi di gestione degli screening pere diai cittadini, è al via nella Regione FVG il servizio di trasmissione deglideiil sistematelefonico mobile o fisso.E’ previsto che ogni giorno vengano inviati a tutte le persone con un esito negativo del tampone o un SMS, se è confermata la validità di un numero di telefono cellulare, o una chiamata automatica sul telefono fisso. In quest’ultimo caso, se non ci dovesse essere una risposta, sono previste fino a tre chiamate in orari diversi e in giornate diverse provenienti dal numero telefonico 040/0647840.Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana ed è stato realizzato su richiesta delle Aziende sanitarie, con il ...

Per ottimizzare i processi di gestione degli screening per COVID e di comunicazione ai cittadini, è al via nella Regione FVG il servizio di trasmissione degli esiti negativi dei tamponi tramite il ...

