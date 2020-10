Claudio Santamaria: "Ecco come ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie" (video) (Di sabato 24 ottobre 2020) Claudio Santamaria è intervenuto durante l'intervista della moglie Francesca Barra a Ogni Mattina e ha raccontato come le ha fatto la proposta di matrimonio. Claudio Santamaria ha raccontato la sua proposta di matrimonio alla moglie Francesca Barra ad Ogni Mattina: l'attore è intervenuto durante l'intervista della consorte su TV8 e ha rivelato ad Alessio Viola che ha convinto la moglie a sposarlo citando una strofa di un brano dei Depeche Mode. Nello spazio Trend Topic di Ogni Mattina su TV8 Alessio Viola ha intervistato la scrittrice Barbara Alberti e la giornalista Francesca Barra: il tema del giorno era matrimonio Si o ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020)è intervenuto durante l'intervista dellaFrancesca Barra a Ogni Mattina e ha raccontatole haladiha raccontato la suadiallaFrancesca Barra ad Ogni Mattina: l'attore è intervenuto durante l'intervista della consorte su TV8 e ha rivelato ad Alessio Viola che ha convinto laa sposarlo citando una strofa di un brano dei Depeche Mode. Nello spazio Trend Topic di Ogni Mattina su TV8 Alessio Viola ha intervistato la scrittrice Barbara Alberti e la giornalista Francesca Barra: il tema del giorno eraSi o ...

ETuitta : @cippiriddu @bbbnzl30 No. Dopo aver visto Claudio Santamaria quinto in classifica, aggiungere altro sarebbe inutile. - DaliDali64 : @FredMosby_ Comunque anche È arrivata la felicità con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, più recente, è stata molto carina. - AntonioSpadafo4 : RT @OgniMattinaTV8: Claudio Santamaria fa una sorpresa alla moglie Francesca Barra, in diretta a #OgniMattina e le dedica una citazione di… - francescabarra : RT @OgniMattinaTV8: Claudio Santamaria fa una sorpresa alla moglie Francesca Barra, in diretta a #OgniMattina e le dedica una citazione di… - MiPalmi : RT @OgniMattinaTV8: Claudio Santamaria fa una sorpresa alla moglie Francesca Barra, in diretta a #OgniMattina e le dedica una citazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Santamaria Claudio Santamaria: "Ecco come ho fatto la proposta di matrimonio a mia moglie" (video) Movieplayer.it Da Gabriele Mainetti ad Alessandro Haber, chi c’era a Roma per festeggiare il cinema. Foto di Pizzi

Umberto Pizzi ha pizzicato la famiglia Mainetti, Alessandro Haber, Andrea Monda e molti altri alla Festa del cinema di Roma. Le foto ...

Era la bella Cristina in Tutti pazzi per amore: oggi 27 anni sta con un calciatore famoso [FOTO]

Nel 2008 sulle reti Rai faceva il suo esordio la serie Tutti pazzi per amore. Prodotta da Rai Fiction e ideata da Ivan Cotroneo, la serie fu un enorme successo di pubblico, tanto da portare alla reali ...

Umberto Pizzi ha pizzicato la famiglia Mainetti, Alessandro Haber, Andrea Monda e molti altri alla Festa del cinema di Roma. Le foto ...Nel 2008 sulle reti Rai faceva il suo esordio la serie Tutti pazzi per amore. Prodotta da Rai Fiction e ideata da Ivan Cotroneo, la serie fu un enorme successo di pubblico, tanto da portare alla reali ...