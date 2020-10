Clamorosa marcia indietro di De Luca | niente lockdown in Campania | non ci sono i soldi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoin. A quanto si apprende in questi minuti, nel corso del confronto tra governo e regioni sul dpcm che Giuseppe Conte firmerà domani, il presidente della regione, Vincenzo De, ha constatato che non è pronto il piano socioeconomico di sostegno alle imprese che andrebbero in difficoltà. Quindi, domani non ci sarà nessuna ordinanza diin. Non solo: Deha anche intenzione di non far chiudere bar e ristoranti alle 18, come prevede il dpcm firmato dal governo, ma alle 23 come previsto dalla sua ordinanza. Non è chiaro se il governo accetterà questa apertura prolungata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.