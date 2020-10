CIVM | Cubeda rientra in azione a Erice

Hillclimbit : Nel weekend il pilota etneo della Cubeda Corse ritrova l'abitacolo dell'Osella Fa30 Zytek dopo la sfortunata trasfe… -

Ultime Notizie dalla rete : CIVM Cubeda

Corriere Nazionale

Domenico Cubeda rientra in azione nel Campionato Italiano Velocità ... in palio punti tricolori ancora più preziosi in quanto come prima “finale” del CIVM assegnerà un punteggio maggiorato a ...Domenico Cubeda rientra in azione nel Campionato Italiano Velocità Montagna alla 62^ Monte Erice, gara di casa per il campione siciliano, che senza indugi risponde presente al volante dell'Osella Fa30 ...