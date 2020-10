Chiara Ferragni e l’ecografia social, il confronto con Leone commuove (Di sabato 24 ottobre 2020) Chiara Ferragni e l’ecografia social, la nota influencer mostra su Instagram la prima foto della piccola in arrivo a confronto con quella di Leone. Foto da Instagram: @ChiaraFerragniL’influecer ha mostrato per la prima volta il viso della sua piccola seconda figlia che ancora deve nascere e lo ha fatto con un post pubblicato da pochissimo sui social arrivato dopo la prima emozionante ecografia. Ad annunciare di essere in attesa del secondo figlio erano stati proprio i diretti interessati con la collaborazione del piccolo Leone, vera star del web che all’ideo adi avere una sorellina si è fin da subito detto molto felice. Oggi a distanza di qualche mese hanno fatto vedere la prima ecografia e nel ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020)e l’ecografia, la nota influencer mostra su Instagram la prima foto della piccola in arrivo acon quella di. Foto da Instagram: @L’influecer ha mostrato per la prima volta il viso della sua piccola seconda figlia che ancora deve nascere e lo ha fatto con un post pubblicato da pochissimo suiarrivato dopo la prima emozionante ecografia. Ad annunciare di essere in attesa del secondo figlio erano stati proprio i diretti interessati con la collaborazione del piccolo, vera star del web che all’ideo adi avere una sorellina si è fin da subito detto molto felice. Oggi a distanza di qualche mese hanno fatto vedere la prima ecografia e nel ...

trash_italiano : Leone Ferragni bacia un’amichetta. Un utente chiede: 'e se fosse stato un amichetto?' Chiara Ferragni risponde:… - chetempochefa : “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone,… - AMorelliMilano : Dopo Rocco Casalino, arrivano Chiara Ferragni e Fedez: ieri sera #Conte ha chiesto loro aiuto ?????#fedez #Ferragni… - camxhsfl : sono a 200 oddio grazie aiuto mi sento chiara ferragni. Magari per qualcuno so pochi però io vi ringrazio tutti per… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Baby K - Non mi basta più (Special Guest Chiara Ferragni) -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Dopo Fedez ecco Chiara Ferragni: «Mettete la mascherina, la responsabilità è di ognuno di noi» – Il video Open Fedez, nuovo look affascina i fan: “Il circolo vizioso della ricrescita”

Dopo il rosa, Fedez ha optato per un altro colore di capelli: la tinta e il nuovo look del rapper hanno suscitato molti commenti di apprezzamento.

Social Vip: pose seducenti, colori d'autunno e… la focaccia di Camogli

Infine, Chiara Ferragni che, in attesa della secondogenita, condivide la pancia in crescita, Michela Quattrociocche in vacanza, in Turchia, insieme con il fidanzato Giovanni Naldi e, tornando ai vip ...

Dopo il rosa, Fedez ha optato per un altro colore di capelli: la tinta e il nuovo look del rapper hanno suscitato molti commenti di apprezzamento.Infine, Chiara Ferragni che, in attesa della secondogenita, condivide la pancia in crescita, Michela Quattrociocche in vacanza, in Turchia, insieme con il fidanzato Giovanni Naldi e, tornando ai vip ...