Chi vince il Giro d'Italia 2020? Le quote per le scommesse: Geoghegan Hart favorito per i bookmakers, ma Hindley… (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono rimasti due uomini a lottare per la vittoria del Giro d'Italia 2020 quando manca soltanto una tappa al termine. Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart hanno lo stesso tempo in classifica generale e si contenderanno la maglia rosa durante la cronometro conclusiva che andrà in scena domenica 25 ottobre a Milano. I 15,7 km completamente pianeggianti che portano da Cernusco sul Naviglio al capoluogo lombardo risulteranno decisivi per sapere chi potrà alzare al cielo il Trofeo Senza Fine in Piazza Duomo. Il britannico è il grande favorito della vigilia e le quote per le scommesse lo testimoniano. I bookmakers, infatti, danno il successo di Geoghegan Hart a una quota davvero molto bassa: tra 1.20 e ...

