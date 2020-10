Chi è il nuovo concorrente del Gf Vip Stefano Bettarini, ex flirt di Dayane (Di sabato 24 ottobre 2020) Stefano Bettarini lunedì entrerà nella casa del Gf Vip. Stefano è un ex calciatore nato a Forlì il 06 febbraio 1972, sotto il segno dell’Acquario. È cresciuto tra Buonconvento e Siena con la mamma Nice ed il papà Mauro, dirigente di un’azienda di assicurazioni ed allenatore di calcio nel tempo libero: proprio da lui Stefano ha ereditato la passione per il pallone. Dal 2017 è fidanzato con Nicoletta Larini. Ha due figli: Nicolò (1998) e Giacomo (2000) avuti dall’ex moglie Simona Ventura. La carriera di Stefano Bettarini, lunedì concorrente del Gf Vip Stefano Bettarini è un personaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)lunedì entrerà nella casa del Gf Vip.è un ex calciatore nato a Forlì il 06 febbraio 1972, sotto il segno dell’Acquario. È cresciuto tra Buonconvento e Siena con la mamma Nice ed il papà Mauro, dirigente di un’azienda di assicurazioni ed allenatore di calcio nel tempo libero: proprio da luiha ereditato la passione per il pallone. Dal 2017 è fidanzato con Nicoletta Larini. Ha due figli: Nicolò (1998) e Giacomo (2000) avuti dall’ex moglie Simona Ventura. La carriera di, lunedìdel Gf Vipè un personaggio ...

