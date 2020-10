Chi è Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Giulia De Lellis ed ex amico di Damante? (Di sabato 24 ottobre 2020) Carlo Gussalli Beretta, nuovo fidanzato di Giulia De Lellis nonché ex amico di Andrea Damante: età, biografia e curiosità Figlio del vicedirettore della fabbrica di armi Pietro Gussalli Beretta, Carlo Gussalli Beretta è balzato agli onori della cronaca rosa per il flirt con Giulia De Lellis. Chi è esattamente Carlo Gussalli Beretta? Nato a Brescia nel 1998, Carlo Gussalli Beretta è figlio di Pietro Gussalli Beretta e Umberta Gnutti ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 24 ottobre 2020)diDenonché exdi Andrea: età, biografia e curiosità Figlio del vicedirettore della fabbrica di armi Pietroè balzato agli onori della cronaca rosa per il flirt conDe. Chi è esattamente? Nato a Brescia nel 1998,è figlio di Pietroe Umberta Gnutti ...

