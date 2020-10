Cerreto Sannita | Lavorgna | “Ospedale di comunità pronto per l’apertura”

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSan Lorenzello (BN) – Di seguito una nota del vice sindaco di San Lorenzello, Alfredo, che interviene sulla questione dell’ex P.O. “Madonna delle Grazie” di. “Dopo pochi mesi di apparente miglioramento, la curva risale e siamo di nuovo nella bufera Covid-19. E’ chiaro che questa è un’emergenza senza eguali nella storia recente e che ci ha colpito nel periodo più drammatico per la Sanità Nazionale e Campana, visto la politica degli ultimi anni che ha contribuito notevolmente alla sua distruzione con tagli continui alla sanità. Questo periodo ha fatto emergere l’impoverimento del S.S.N., ci voleva una pandemia per capire che il sistema è collassato, che mancano strutture ospedaliere e territoriali ...

In pochissimo tempo 5000 persone si sono unite nel gruppo in questa battaglia e per mesi abbiamo chiesto, pubblicato, discusso, voluto che il nostro ex Presidio Ospedaliero di Cerreto Sannita venisse ...L’attuale situazione con la curva pandemica in forte rialzo, sta portando nuovamente le amministrazioni locali a chiedere a gran voce la riapertura dell’ex Ospedale di Cerreto Sannita. Chi più di tutt ...