Catania, il progetto di Joe Tacopina: un piano da 25 milioni per il ritorno in Serie A (Di sabato 24 ottobre 2020) Tanti cambiamenti in casa Catania che negli ultimi 90 giorni ne ha viste di cotte e di crude.Il club etneo è passato da Pulvirenti a Sigi dopo 16 anni per il rotto della cuffia con la società rossoblu che ha concretamente rischiato il fallimento. Adesso per il Catania si potrebbe prospettare un futuro importante sotto ogni aspetto visto l'interessamento di Joe Tacopina che avrebbe in mente un progetto di livello. Il noto imprenditore e avvocato italo-americano, interessato tempo fa anche al Palermo, ha avanzato una proposta ai nuovi proprietari con tanto di idee di investimento. Insieme a Tacopina, come conferma l'edizione odierna di Repubblica, ci sarebbero almeno altri sei investitori stranieri e un piano industriale di 25 milioni di euro.

