Catalfo: Cig, altre 10 settimane subito per decreto e blocco dei licenziamenti (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo al Festival del lavoro organizzato dai Consulenti del lavoro Leggi su firenzepost (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia, intervenendo al Festival del lavoro organizzato dai Consulenti del lavoro

FirenzePost : Catalfo: Cig, altre 10 settimane subito per decreto e blocco dei licenziamenti - CorriereQ : Covid, Catalfo: ‘Subito altre 10 settimane di cig in decreto’ - paolozara_ : Questa gente non ci sta con la testa.. forse non hanno capito che non sono in Russia negli anni 70.. fuori-di-testa… - spaggiarialex : RT @CislNazionale: Concluso con un nulla di fatto il confronto tra #CgilCislUil ed i Ministri #Catalfo e #Gualtieri sulla proroga della #ci… - GazzettinoL : Presidi mantenere la didattica in presenza Fronte lavoro, Catalfo, inserire in manovra altre 10 settimane di CIG Pi… -