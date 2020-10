Casi Coronavirus in Italia: tutti i dati di oggi 24 Ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) Crescono i Casi Coronavirus in Italia: sono più di 500 mila i Casi totali di positivi, contagiati, ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. Lombardia sempre sul gradino più alto del podio. La situazione sembra preoccupante con Pronto Soccorso presi d’assalto e strutture ospedaliere poco in grado di reggere una nuova ondata, sale a quota 500 … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Crescono iin: sono più di 500 mila itotali di positivi, contagiati, ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. Lombardia sempre sul gradino più alto del podio. La situazione sembra preoccupante con Pronto Soccorso presi d’assalto e strutture ospedaliere poco in grado di reggere una nuova ondata, sale a quota 500 … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Casi Coronavirus Coronavirus, il Ministro Speranza convoca CTS: nuove misure entro la serata. Ultime notizie Fanpage.it Coronavirus, altre sei vittime: salgono a nove i morti nella casa di riposo

Con altre due vittime nella notte, è salito a nove (ieri era di sette) il numero di pazienti deceduti, tutti con altre patologie pregresse, tra i casi di ...

Coronavirus: 100 casi a Rimini, Emilia Romagna sfonda quota 1.100 e 10 morti

Dei nuovi positivi, sono 619 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali . Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: complessivamente 238 per ...

